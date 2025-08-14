Le plus important incendie depuis 1949

Les canicules sont de plus en plus courantes et de plus en plus intenses.

Les températures montent en flèche en Europe, particulièrement en France et en Espagne ce qui rend le territoire vulnérable aux feux.

Les vignerons du Languedoc-Roussillon font face à une catastrophe sans précédent: un énorme incendie a ravagé 18,000 hectares de territoire et de biodiversité, dont plusieurs hectares de vignes Le feu n'est plus en activité.

Écoutez le vigneron Gérard Bertrand aborder le tout, jeudi après-midi, à l'émission de Catherine Beauchamp.

Il attribue l’incendie à un acte criminel aggravé par la canicule et le manque d’eau.