Conflit à Air Canada

Air Canada menace d’annuler tous ses vols dès samedi, ce qui pourrait toucher jusqu’à 130 000 passagers par jour, en raison d’un conflit avec le syndicat des agents de bord.
Écoutez Catherine Beauchamp s'entretenir avec Natasha Stea, présidente de la section locale des agents de bord de Montréal d’Air Canada, sur les revendications des employés.
«Les personnes qui entrent aujourd’hui chez Air Canada, au plus bas de l’échelle, commencent avec un salaire de 1 952 $ par mois, ce qui est en dessous du seuil de pauvreté. Et il s’agit d’un travail à temps plein.»
L'animatrice de l'émission du retour s'entretient également avec Frédéric Dimanche, directeur de l'École de gestion de l'hôtellerie et du tourisme à l'Université métropolitaine de Toronto, parler de l'impact de cette grève sur la réputation d'Air Canada.
«Air Canada est évidemment l’un des seuls grands concurrents du pays. Certaines petites compagnies pourraient sans doute tirer parti de cette situation. Une entreprise comme Porter Airlines bénéficiera probablement de la détérioration de la réputation d’Air Canada.»