 Aller au contenu
Société
Conflit à Air Canada

«Les gens qui débutent chez Air Canada gagnent en dessous du seuil de pauvreté»

par 98.5

0:00
13:40

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 août 2025 15:36

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«Les gens qui débutent chez Air Canada gagnent en dessous du seuil de pauvreté»
Des cadres d’Air Canada sont interrompus par des agents de bord lors d’une conférence de presse à Toronto, le jeudi 14 août 2025, alors qu’une grève possible se profile. On peut lire sur l'affiche de la manifestante «une rémunération inacceptable au Canada» / Nathan Denette/La Presse Canadienne

Air Canada menace d’annuler tous ses vols dès samedi, ce qui pourrait toucher jusqu’à 130 000 passagers par jour, en raison d’un conflit avec le syndicat des agents de bord.

Écoutez Catherine Beauchamp s'entretenir avec Natasha Stea, présidente de la section locale des agents de bord de Montréal d’Air Canada, sur les revendications des employés.

«Les personnes qui entrent aujourd’hui chez Air Canada, au plus bas de l’échelle, commencent avec un salaire de 1 952 $ par mois, ce qui est en dessous du seuil de pauvreté. Et il s’agit d’un travail à temps plein.»

Natasha Shea sur l'une des raisons du conflit avec Air Canada

L'animatrice de l'émission du retour s'entretient également avec Frédéric Dimanche, directeur de l'École de gestion de l'hôtellerie et du tourisme à l'Université métropolitaine de Toronto, parler de l'impact de cette grève sur la réputation d'Air Canada.

«Air Canada est évidemment l’un des seuls grands concurrents du pays. Certaines petites compagnies pourraient sans doute tirer parti de cette situation. Une entreprise comme Porter Airlines bénéficiera probablement de la détérioration de la réputation d’Air Canada.»

Frédéric Dimanche

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Les citoyens de Saint-Ignace-de-Loyola pris en otage par le traversier
La commission
Les citoyens de Saint-Ignace-de-Loyola pris en otage par le traversier
0:00
9:06
Quels médicaments peuvent aider en cas d’insomnie chronique?
La commission
Quels médicaments peuvent aider en cas d’insomnie chronique?
0:00
19:03

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Air Canada: «Neuf mois de négociation pour obtenir ce résultat, c’est décevant»
Grève ou lock-out dans quelques heures
Air Canada: «Neuf mois de négociation pour obtenir ce résultat, c’est décevant»
Megadeth va tirer sa révérence
Dernier disque et ultime tournée
Megadeth va tirer sa révérence
Des chercheurs transforment des déchets de vignes en un substitut au plastique
Environnement
Des chercheurs transforment des déchets de vignes en un substitut au plastique
«Ça ne doit pas porter atteinte à la réputation ou à l'image de l'employeur»
Les «likes» pourraient vous coûter votre emploi
«Ça ne doit pas porter atteinte à la réputation ou à l'image de l'employeur»
«N’oubliez pas que pour Trump, l’objectif est d’obtenir un prix Nobel»
Rencontre Trump-Poutine en Alaska
«N’oubliez pas que pour Trump, l’objectif est d’obtenir un prix Nobel»
«On sent souvent que Félix Auger-Aliassime abandonne»-Jeremy Filosa
Tennis
«On sent souvent que Félix Auger-Aliassime abandonne»-Jeremy Filosa
La complicité de Mia et de Katrine
Tournée Star Académie 2025
La complicité de Mia et de Katrine
18 000 hectares ravagés par les flammes en France
Le plus important incendie depuis 1949
18 000 hectares ravagés par les flammes en France
La Virée classique de l’Orchestre symphonique de Montréal est de retour
12e édition
La Virée classique de l’Orchestre symphonique de Montréal est de retour
«Pourquoi 500 millions $ dans Innergex?» -Michèle Boisvert
Québec investit 500 millions $
«Pourquoi 500 millions $ dans Innergex?» -Michèle Boisvert
«Une semi-victoire pour Vladimir Poutine» -Guillaume Lavoie
Rencontre avant-sommet
«Une semi-victoire pour Vladimir Poutine» -Guillaume Lavoie
Concurrence des télécommunications: la ministre Joly fait face aux critiques
Chronique politique
Concurrence des télécommunications: la ministre Joly fait face aux critiques
«François Legault n'a plus rien à perdre» -Nathalie Normandeau
Gros remaniement ministériel en vue
«François Legault n'a plus rien à perdre» -Nathalie Normandeau
McLeod Bethel-Thompson s'ajoute à la liste des blessés des Alouettes
Actualités sportives
McLeod Bethel-Thompson s'ajoute à la liste des blessés des Alouettes
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30