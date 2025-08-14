Conflit à Air Canada

Air Canada menace d’annuler tous ses vols dès samedi, ce qui pourrait toucher jusqu’à 130 000 passagers par jour, en raison d’un conflit avec le syndicat des agents de bord.

Écoutez Catherine Beauchamp s'entretenir avec Natasha Stea, présidente de la section locale des agents de bord de Montréal d’Air Canada, sur les revendications des employés.