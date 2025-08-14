En raison de ce conflit de travail

Air Canada se prépare à la grève de ses agents de bord, qui doit être déclenchée samedi, peu avant 1h.

Le transporteur aérien imposera quant à lui un lock-out et dans ce contexte, Air Canada procède actuellement à l'annulation progressive de ses vols à partir, alors que les négociations avec les agents de bord sont au point mort.

Bien que le siège social du transporteur aérien soit à Montréal, les dirigeants de l'entreprise ont tenu un point de presse jeudi matin à Toronto, et ce, presque exclusivement en anglais.

Écoutez le journaliste, Thomas Mercier et le vice-président de l'Association des agences de voyages du Québec, Éric Boissonneault, aborder le tout, jeudi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

On souligne que le conflit engendrera l’annulation de 500 vols et affectera 130 000 clients quotidiens.