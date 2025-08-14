 Aller au contenu
Société
Championnat canadien de baseball à Regina

L'inquiétude plane au-dessus des voyageurs d'Air Canada

le 14 août 2025 12:35

Marie-Eve Tremblay
L'inquiétude plane au-dessus des voyageurs d'Air Canada
Le championnat canadien de baseball à Regina aura lieu la semaine prochaine et la délégation du Québec doit quitter avec Air Canada le mercredi 20 août.

Pour l'instant, leur vol n'est pas annulé, mais l'inquiétude plane au-dessus des équipes qui participeront au tournoi.

Écoutez le commissaire de la ligue de Baseball majeur du Québec, Daniel Bélisle, aborder le tout, jeudi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

«On n'a pas le temps de se revirer de bord, puis acheter avec WestJet, mais il en profite. C'est 1300$ le billet d'avion... pour aller à Regina.»

Daniel Bélisle

