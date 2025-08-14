Le championnat canadien de baseball à Regina aura lieu la semaine prochaine et la délégation du Québec doit quitter avec Air Canada le mercredi 20 août.

Pour l'instant, leur vol n'est pas annulé, mais l'inquiétude plane au-dessus des équipes qui participeront au tournoi.

Écoutez le commissaire de la ligue de Baseball majeur du Québec, Daniel Bélisle, aborder le tout, jeudi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.