Images d'arrestations assez violentes

Le Immigration and Customs Enforcement (ICE) aux États-Unis souhaite recruter 10 000 nouveaux agents.

Les républicains au Congrès viennent d’allouer 30 milliards $ à cet effet et une vidéo de recrutement, montrant différentes arrestations assez violentes menées durant les derniers mois par des agents du département de la Sécurité intérieure, fait polémique.

Écoutez Alain Gelly, policier retraité et ancien professeur de technique policière au Campus-Notre-Dame-de-Foy à Québec, en discuter mercredi, au micro de Catherine Beauchamp.