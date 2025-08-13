Images d'arrestations assez violentes

Le Immigration and Customs Enforcement (ICE) aux États-Unis souhaite recruter 10 000 nouveaux agents.
Les républicains au Congrès viennent d’allouer 30 milliards $ à cet effet et une vidéo de recrutement, montrant différentes arrestations assez violentes menées durant les derniers mois par des agents du département de la Sécurité intérieure, fait polémique.
Écoutez Alain Gelly, policier retraité et ancien professeur de technique policière au Campus-Notre-Dame-de-Foy à Québec, en discuter mercredi, au micro de Catherine Beauchamp.
«Vous n'avez pas nécessairement la crème de la crème, comme nous autres au Québec, avec un système encadré de formation et de suivi. Ma grande crainte, c'est qu'on ait plusieurs cowboys, avec une philosophie de révolutionnaires, mais associés à l'idée de républicains du président. On va retrouver une clientèle de gens recrutés avec un désir d'assouvir une forme de pouvoir.»