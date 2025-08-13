Que ce soit Ozempic, Wegovy ou Rybelsus, les médicaments pour traiter le diabète ou la perte de poids connaissent un immense succès partout dans le monde.

Mais quels sont les effets secondaires de ces produits miracles?

Écoutez Benoit Morin, pharmacien propriétaire et président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires, en discuter mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.