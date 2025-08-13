Que ce soit Ozempic, Wegovy ou Rybelsus, les médicaments pour traiter le diabète ou la perte de poids connaissent un immense succès partout dans le monde.
Mais quels sont les effets secondaires de ces produits miracles?
Écoutez Benoit Morin, pharmacien propriétaire et président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires, en discuter mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Ils ont tous le même mécanisme de fonctionnement, puis avec différentes puissances. Mais au départ, on les utilise pour le diabète de type deux, pour baisser la glycémie et mieux la contrôler. Mais un des effets secondaires, évidemment, c'est la perte de poids. Et ça fonctionne bien, surtout pour le court terme. Pour le moyen long terme, c'est un peu plus compliqué.»