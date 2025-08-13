 Aller au contenu
Politique fédérale
L'Association des chefs de police du Canada

Criminalité transfrontalière: les lois canadiennes «désuètes» et «inadéquates»?

par 98.5

0:00
8:32

Entendu dans

La commission

le 13 août 2025 13:54

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Criminalité transfrontalière: les lois canadiennes seraient «désuètes» et «inadéquates». / Tiberius Gracchus / Adobe Stock

L'Association des chefs de police du Canada estime que les lois canadiennes, notamment la Loi sur la Société canadienne des postes et le projet de loi C-75, sont inadéquates face à la criminalité transfrontalière et au crime organisé international, incluant le trafic de fentanyl, d’armes et la traite de personnes.

Cette révélation a de quoi surprendre après les investissements du gouvernement fédéral pour sécuriser la frontière. 

Écoutez Pierre Brochet, vice-président de l’Association des chefs de police du Canada, faire le point, mercredi, à La commission.

