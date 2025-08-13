 Aller au contenu
Salaire des agents de bord

«Une pression très forte sur Air Canada pour corriger le tir» -Marc Ranger

par 98.5

0:00
10:37

Entendu dans

La commission

le 13 août 2025 12:43

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Une pression très forte sur Air Canada pour corriger le tir» -Marc Ranger
Les négociations entre Air Canada et ses 10 000 agents de bord sont au point mort. / Carl Marchand / Cogeco Nouvelles

Les plans de plusieurs voyageurs pourraient être chamboulés dans les prochains jours en raison de l'impasse dans les négociations entre Air Canada et ses 10 000 agents de bord.

Le syndicat menace de déclencher une grève à partir de minuit, samedi.

Le transporteur a annoncé que des vols seront annulés dès jeudi, et a envoyé un avis de lock-out.

Écoutez l'ancien directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique, Marc Ranger, faire le point dans ce dossier, mercredi.

«L'espoir qu'on peut avoir, c'est qu'Air Canada réalise [...] que les agents de bord ont accumulé un retard au niveau salarial [...] C'est sûr qu'il y a une pression très forte pour corriger le tir, pour faire en sorte de ramener les salaires compétitifs du côté des agents de bord.»

Marc Ranger

