Salaire des agents de bord

Les plans de plusieurs voyageurs pourraient être chamboulés dans les prochains jours en raison de l'impasse dans les négociations entre Air Canada et ses 10 000 agents de bord.

Le syndicat menace de déclencher une grève à partir de minuit, samedi.

Le transporteur a annoncé que des vols seront annulés dès jeudi, et a envoyé un avis de lock-out.

Écoutez l'ancien directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique, Marc Ranger, faire le point dans ce dossier, mercredi.