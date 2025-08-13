Front froid

La pluie tant attendue est arrivée en fin d'avant-midi dans plusieurs régions du Québec.
Une veille d'orages violents est par ailleurs en vigueur pour cet après-midi et tôt mercredi soir.
Écoutez le météorologue chez Météomédia, Nicolas Lessard, en entrevue à La commission mercredi.
«Laval, Montréal, la Rive-Sud aussi, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie, donc ça va faire du bien aux terres, ça va faire du bien à la végétation, mais ça dépend vraiment des régions. C'est très, très localisé comme phénomène.»
Autres sujets abordés
- Tensions à Air Canada;
- Chaleurs et efficacité de l'antisudorifique.