Politique provinciale
Élection partielle dans Arthabaska

«La politique, c'est à la fois exaltant et cruel» -Nathalie Normandeau

Le Québec maintenant

le 12 août 2025 17:33

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«La politique, c'est à la fois exaltant et cruel» -Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau / Cogeco Média

C'est le candidat du Parti québécois, Alex Boissonneault, qui a remporté avec 46% des votes l'élection partielle dans Arthabaska.

Écoutez Nathalie Normandeau analyser les résultats des différents partis, mardi, au micro de Catherine Beauchamp.

«La politique, c'est à la fois exaltant et cruel. Aujourd'hui, le Parti québécois exulte avec sa victoire historique, il faut le dire. Dans le comté d'Arthabaska, le dernier député péquiste, c'est en 1998. Éric Duhaime, de son côté, lui, soigne sa blessure de la défaite.»

Nathalie Normandeau

