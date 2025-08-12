C'est le candidat du Parti québécois, Alex Boissonneault, qui a remporté avec 46% des votes l'élection partielle dans Arthabaska.
Écoutez Nathalie Normandeau analyser les résultats des différents partis, mardi, au micro de Catherine Beauchamp.
«La politique, c'est à la fois exaltant et cruel. Aujourd'hui, le Parti québécois exulte avec sa victoire historique, il faut le dire. Dans le comté d'Arthabaska, le dernier député péquiste, c'est en 1998. Éric Duhaime, de son côté, lui, soigne sa blessure de la défaite.»