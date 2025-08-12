Caucus de la CAQ le 14 août

Le candidat péquiste Alex Boissonneault a remporté l'élection dans Arthabaska avec plus de 46% des suffrages contre 35% pour le chef conservateur Éric Duhaime, en seconde position.

La candidate libérale Chantale Marchand a obtenu plus de 9% du vote tandis que le candidat de la CAQ Keven Brasseur a été limité à 7% d'appuis. La candidate Solidaire Pascale Fortin a obtenu à peine 1,4% des suffrages exprimés.

Écoutez le chef du bureau parlementaire de Cogeco, Louis Lacroix, analyser les résultats de la partielle dans Arthabaska.