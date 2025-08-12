Le chef libéral voit le verre à moitié plein

La candidate du Parti libéral du Québec, Chantale Marchand, a récolté 9,32% des votes dans Arthabaska, terminant ainsi au troisième rang, loin derrière Éric Duhaime (PCQ) et Alex Boissonneault (PLQ).
Le chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide concernant le résultat.
Écoutez le chef libéral au micro de Catherine Beauchamp, mardi, au Québec maintenant.
«On est passé devant la CAQ, on est passé de la cinquième position à la troisième et puis on a presque triplé notre vote...»
Le leader libéral estime que, sans le «contexte un peu compliqué avec la polarisation du vote» entre Éric Duhaime et Alex Boissonneault, sa candidate aurait pu faire un bien meilleur score.