Le chef libéral voit le verre à moitié plein

La candidate du Parti libéral du Québec, Chantale Marchand, a récolté 9,32% des votes dans Arthabaska, terminant ainsi au troisième rang, loin derrière Éric Duhaime (PCQ) et Alex Boissonneault (PLQ).

Le chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide concernant le résultat.

Écoutez le chef libéral au micro de Catherine Beauchamp, mardi, au Québec maintenant.