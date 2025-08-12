La CSN demande que la CAQ priorise l'éducation

La CAQ doit faire de l’éducation et de l’enseignement supérieur une réelle priorité. C'est ce qu'a demandé la CSN lors d'une conférence de presse mardi matin.
Écoutez Katia Leliève, vice-présidente de la CSN, en discuter mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Il y a moins de compressions, mais reste qu'il y en a eu de 30 à 40 millions. Et on a mis des conditions aussi. Donc, ça va avoir un impact sur le fonctionnement administratif et, souvent, on dit que ça n'a pas d'impact sur les services aux élèves, mais c'est faux. Ça prend des gens derrière pour faire fonctionner une école. On ne peut pas juste annoncer des hausses, des baisses. C'est vraiment le chaos.»