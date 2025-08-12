Ensemble Montréal veut un audit

La candidate à la mairie de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, promet un changement d’approche sur le développement du réseau cyclable.

La cheffe du parti Ensemble Montréal s’engage à lancer un audit sur le réseau existant dans les 100 premiers jours du mandat, pour ensuite sécuriser ou abandonner des aménagements cyclables si nécessaire.

Écoutez Nathalie et Luc commenter quelques sujets d'actualité, dont cette annonce d'Ensemble Montréal qui souhaite réviser le réseau cyclable.