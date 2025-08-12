 Aller au contenu
Politique municipale
Ensemble Montréal veut un audit

Revoir le réseau cyclable: «Peut-être que ça satisferait un certain électorat»

le 12 août 2025 13:16

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Revoir le réseau cyclable: «Peut-être que ça satisferait un certain électorat»
Ensemble Montréal s'engage à lancer un audit sur le réseau existant dans les 100 premiers jours du mandat, pour ensuite sécuriser ou abandonner des aménagements cyclables, si nécessaire.

La candidate à la mairie de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, promet un changement d’approche sur le développement du réseau cyclable.

La cheffe du parti Ensemble Montréal s’engage à lancer un audit sur le réseau existant dans les 100 premiers jours du mandat, pour ensuite sécuriser ou abandonner des aménagements cyclables si nécessaire.

Écoutez Nathalie et Luc commenter quelques sujets d'actualité, dont cette annonce d'Ensemble Montréal qui souhaite réviser le réseau cyclable.

«Je pense qu'ils ne pourraient pas faire disparaître les principales, c'est-à-dire le Réseau express vélo (REV). Par contre, il y a peut-être des petites pistes cyclables à certains endroits qu'ils seraient capables de retirer. Peut-être que ça satisferait un certain électorat...»

Luc Ferrandez

