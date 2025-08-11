Percer en tant que PME au Québec, ce n’est pas évident. Mais l’entreprise des smoothies Evive, elle, semble avoir trouvé la solution.

Dans un dossier de La Presse, on apprenait ce matin que cette entreprise de smoothies santé prêts à mélanger a réussi à percer le marché, alors que leurs produits viennent tout juste de faire apparition sur tablettes du géant Costco.

Comment y sont-ils arrivés?

Écoutez Dominic Dubé, président et co-fondateur des smoothies Evive, expliquer la naissance et la percée de son entreprise, au micro de Catherine Beauchamp