Malgré les tarifs de Donald Trump

Le président américain Donald Trump a annoncé et instauré une foule de tarifs envers plusieurs pays au cours de l'été. Et pourtant, le Canada ne s'en tire pas trop mal.
Écoutez Michèle Boisvert expliquer comment l'accord de l'ACEUM sauve la mise pour le Canada au micro de Catherine Beauchamp.
Les sujets discutés
- 90% des produits canadiens traversent la frontière sans droits de douane grâce à l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique;
- Les efforts de conformité des entreprises canadiennes pour éviter des tarifs élevés et la résilience de l'économie canadienne face à ces mesures;
- Peut-on craindre des chocs liés à ces tarifs?