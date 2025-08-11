C'est jour d'élection partielle dans la circonscription d'Arthabaska. Une partielle qui prend une tournure majeure comme on en voit peut.
Écoutez Nathalie Normandeau proposer des scénarios de victoire et de défaite pour chaque parti dans l'élection partielle dans Arthabaska.
Les sujets discutés :
- Une victoire de la CAQ tiendrait du miracle
- Une victoire du PQ permettrait à PSPP de réaliser un tour du chapeau
- Une défaite du Parti conservateur ferait mal à Éric Duhaime
- Est-ce qu'il y aura un effet Pablo pour le PLQ?
- Le réveil risque d'être brutal pour Québec solidaire