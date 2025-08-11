Partielle dans Arthabaska

Les candidats qui tentent de succéder à l’ex-caquiste Éric Lefebvre dans la circonscription d’Arthabaska en sont à leur dernier sprint! Les bureaux de vote ferment à 20h00 lundi soir.

Écoutez le correspondant parlementaire à Québec pour Cogeco nouvelles Louis Lacroix faire le bilan de la campagne de cette élection partielle, lundi, au micro de Catherine Beauchamp.