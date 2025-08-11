Partielle dans Arthabaska

Les candidats qui tentent de succéder à l’ex-caquiste Éric Lefebvre dans la circonscription d’Arthabaska en sont à leur dernier sprint! Les bureaux de vote ferment à 20h00 lundi soir.
Écoutez le correspondant parlementaire à Québec pour Cogeco nouvelles Louis Lacroix faire le bilan de la campagne de cette élection partielle, lundi, au micro de Catherine Beauchamp.
«Il faut comprendre qu'Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur est sans doute celui qui a le plus à gagner, parce qu'il veut se faire élire à l'Assemblée nationale. Mais c'est aussi celui qui a le plus à perdre, parce qu'il a joué vraiment son va-tout dans cette élection-là.»