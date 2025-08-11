Lundi à 13h, des rassemblements d’agents de bord ont eu lieu dans quatre aéroports du pays, soit Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver.

Ce sont 10 400 agents de bord à travers le pays qui sont ainsi déterminés à aller en grève si l’employeur n’améliore pas leurs conditions de travail.

Face à la menace de grève qui plane, Air Canada réussira-t-elle à s’entendre avec ses agents de bord?

Écoutez la vice-présidente de la section locale 4091 des agents de bord de Montréal d'Air Canada, Julie Potvin, aborder le tout, lundi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Elle souligne que les négociations ont repris et que les agents de bord cherchent à obtenir une rémunération pour 30 à 35 heures de travail non payé par mois, ainsi qu'une augmentation salariale post-COVID.