Rien ne va plus à Gaza en Palestine, alors que le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a annoncé son intention de prendre le contrôle de la ville de Gaza. Une décision qui a été vivement condamnée par de nombreux chefs d’État.

Pendant que le président français Emmanuel Macron a parlé d'un «désastre annoncé», le journal Financial Times a écrit qu'un cabinet de conseil américain aurait été jusqu'à suggérer que le quart des habitants de Gaza soient relocalisés en Somalie, en particulier au Somaliland, un territoire au nord-ouest du pays autoproclamé république indépendante.

Il souligne l'isolement croissant d'Israël sur la scène internationale et les tensions internes liées à la politique du premier ministre.