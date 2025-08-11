L'entrepreneur québécois Olivier Primeau a fait une sortie en règle sur l’état des routes à Montréal, qu’il qualifie de honte nationale.

Écoutez-le aborder l'état désastreux des rues et le mauvais entretien de la ville, lundi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Olivier Primeau souligne que seuls moins de deux pour cent (2%) de l'augmentation des taxes est utilisée pour les réparations qui sont nécessaires pour le maintien des actifs de la ville.

Il critique la gestion des fonds publics et exprime sa frustration face à l'extension des travaux jusqu'en 2030 sur un secteur de la rue Sainte-Catherine au centre-ville, mentionnant également le mécontentement général des résidents et la dégradation de certains quartiers par rapport à d'autres.