Société
Plusieurs records de chaleur ont été battus

Été caniculaire: l'importance de s'hydrater adéquatement

par 98.5

0:00
12:34

Entendu dans

La commission

le 11 août 2025 12:42

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Été caniculaire: l'importance de s'hydrater adéquatement
Été caniculaire: l'importance de s'hydrater adéquatement / Günter Albers / Adobe Stock

Plusieurs records de chaleur ont été battus dans plusieurs villes du Québec cet été... des records remontant parfois à aussi loin que 1920.

L’été caniculaire... c'est le sujet sur toutes les lèvres. En avez-vous ras le bol des températures au-dessus de 30 degrés?

Écoutez la responsable des communications à la direction générale des opérations en préventions, inspection Montréal, Rive-Nord à la CNESST, Arianne Méthot et le vice-président de Sani-Fontaines, Emmanuel Morel, aborder le tout, lundi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

