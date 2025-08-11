Plusieurs records de chaleur ont été battus dans plusieurs villes du Québec cet été... des records remontant parfois à aussi loin que 1920.

L’été caniculaire... c'est le sujet sur toutes les lèvres. En avez-vous ras le bol des températures au-dessus de 30 degrés?

Écoutez la responsable des communications à la direction générale des opérations en préventions, inspection Montréal, Rive-Nord à la CNESST, Arianne Méthot et le vice-président de Sani-Fontaines, Emmanuel Morel, aborder le tout, lundi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.