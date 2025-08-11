Partielle dans Arthabaska

C’est l’heure des choix pour les électeurs du comté Arthabaska situé dans la région du Centre-du-Québec.

Dix candidats s'affrontent dans cette élection partielle. Les deux favoris sont le péquiste Alex Boissonneault et le chef du Parti conservateur Éric Duhaime.

Écoutez le chef du bureau parlementaire de Cogeco Média, Louis Lacroix, faire le point lundi.