Politique
Partielle dans Arthabaska

«Duhaime est celui qui a le plus à perdre, mais aussi le plus à gagner»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 août 2025 07:20

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Duhaime est celui qui a le plus à perdre, mais aussi le plus à gagner»
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

C’est l’heure des choix pour les électeurs du comté Arthabaska situé dans la région du Centre-du-Québec.

Dix candidats s'affrontent dans cette élection partielle. Les deux favoris sont le péquiste Alex Boissonneault et le chef du Parti conservateur Éric Duhaime.

Écoutez le chef du bureau parlementaire de Cogeco Média, Louis Lacroix, faire le point lundi.

«Duhaime, c'est celui qui a le plus à perdre, mais c'est aussi celui qui a le plus à gagner. S'il gagne, il rentre à l'Assemblée nationale, il va avoir une meilleure visibilité pour son parti, il va être présent à la période des questions, il ne posera pas une question par jour, mais il va quand même avoir son heure de gloire si on veut...»

Louis Lacroix

