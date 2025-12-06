J'en reviens pas

«J'ai eu une grosse journée qui m'a amené à une réflexion. Les freins étaient à faire sur la voiture et je m'étais organisé pour aller chez le dentiste pendant ce temps-là. Le soir je suis allé jouer hockey et j'ai brisé mon bâton. Je me suis dit que c'est une journée qui vient de me coûter une fortune! Et, c'était la journée de la grande Guignolée. Puis il y avait toutes sortes d'articles sur les banques alimentaires vides. Et j'ai eu une réflexion sur comment les gens font pour se payer tout ça.»