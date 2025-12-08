 Aller au contenu
Société
Un blanc baptisé Cloud Dancer

La couleur Pantone de l'année 2026 suscite la controverse

par 98.5

0:00
4:57

Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 décembre 2025 09:12

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
La couleur Pantone de l'année 2026 suscite la controverse
Frédéric Labelle / Cogeco Média

Depuis maintenant un quart de siècle, l'entreprise Pantone dévoile la couleur de l'année et celle de 2026 fait particulièrement réagir.

Après le «Peach Fuzz» et le «Mocha Mousse», la couleur de 2026 est le «Cloud Dancer», une teinte de blanc.

Depuis le dévoilement, plusieurs personnes se demandent pourquoi c'est cette couleur qui a été choisie. 

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle partager les explications de Marie-Chantal Milette, une experte en couleur, au micro de Patrick Lagacé. 

«Le but de la couleur de l'année, c'est d'offrir un antidote sociétal à ce qui se passe. L'actualité est très mouvementée, beaucoup de guerres, insécurité climatique, insécurité alimentaire, ça brasse. Et ils se sont dit quoi de mieux que de lever un drapeau blanc. Pour 2026, on s'offre une page blanche, un nouveau départ. Ce message, il est noble et il mérite d'être entendu.

Marie-Chantal Milette

Vous aimerez aussi

Hockey Balle Haut-Richelieu: pourquoi le volet féminin a-t-il été mis de côté?
Lagacé le matin
Hockey Balle Haut-Richelieu: pourquoi le volet féminin a-t-il été mis de côté?
0:00
5:40
Conflit de travail chez Transat: «On n'est pas déraisonnables»
Lagacé le matin
Conflit de travail chez Transat: «On n'est pas déraisonnables»
0:00
8:54

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Je ne suis toujours pas en paix, mais cette démarche me permet de comprendre»
Rattrapage
Pièce de théâtre «Club sandwich mayonnaise»
«Je ne suis toujours pas en paix, mais cette démarche me permet de comprendre»
Vers une année record pour Bixi: «C'est bon, c'est bon, c'est bon!»
Rattrapage
Plus de 14,5 millions de déplacements en 2025
Vers une année record pour Bixi: «C'est bon, c'est bon, c'est bon!»
Déduction fiscale pour bâtiments religieux, une bonne idée? «Oui, mais...»
Rattrapage
Les municipalités perdent des millions de dollars
Déduction fiscale pour bâtiments religieux, une bonne idée? «Oui, mais...»
Hockey Balle Haut-Richelieu: pourquoi le volet féminin a-t-il été mis de côté?
Rattrapage
Des explications nébuleuses
Hockey Balle Haut-Richelieu: pourquoi le volet féminin a-t-il été mis de côté?
Alcool au volant: un père endeuillé va à la rencontre de chauffards
Rattrapage
Sa fille est décédée en 2017
Alcool au volant: un père endeuillé va à la rencontre de chauffards
Air Transat: «Il faut remplacer le conseil d'administration» -PKP
Rattrapage
Vidéo
Vers une grève?
Air Transat: «Il faut remplacer le conseil d'administration» -PKP
Regarder12:17Patrick Lagacé
Conflit de travail chez Transat: «On n'est pas déraisonnables»
Rattrapage
Menace de grève des pilotes dès mercredi
Conflit de travail chez Transat: «On n'est pas déraisonnables»
L'Égypte et le Qatar s'impatientent face à Donald Trump et Israël
Rattrapage
Plan de paix à Gaza
L'Égypte et le Qatar s'impatientent face à Donald Trump et Israël
La ligue de hockey-balle féminine de Chambly mise au rancart
Rattrapage
Pas assez de consommation d'alcool?
La ligue de hockey-balle féminine de Chambly mise au rancart
Enfants de la DPJ: «Ce sont des jeunes tellement résilients»
Rattrapage
Valérie Lebeuf va à leur rencontre
Enfants de la DPJ: «Ce sont des jeunes tellement résilients»
Air Transat: un conflit de travail «digne d’un téléroman»
Rattrapage
La survie de l'entreprise est-elle en jeu?
Air Transat: un conflit de travail «digne d’un téléroman»
Calendrier de l'avent du PLQ: «Un scandale par jour!»
Rattrapage
Élections Québec s'interroge sur des paiements
Calendrier de l'avent du PLQ: «Un scandale par jour!»
Elon Musk en croisade contre les Européens
Rattrapage
Amende contre le réseau social X
Elon Musk en croisade contre les Européens
Spécial «Noël» | L'énigme du lundi 8 décembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Noël» | L'énigme du lundi 8 décembre