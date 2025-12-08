Un blanc baptisé Cloud Dancer

Depuis maintenant un quart de siècle, l'entreprise Pantone dévoile la couleur de l'année et celle de 2026 fait particulièrement réagir.

Après le «Peach Fuzz» et le «Mocha Mousse», la couleur de 2026 est le «Cloud Dancer», une teinte de blanc.

Depuis le dévoilement, plusieurs personnes se demandent pourquoi c'est cette couleur qui a été choisie.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle partager les explications de Marie-Chantal Milette, une experte en couleur, au micro de Patrick Lagacé.