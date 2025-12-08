Amende contre le réseau social X

L'homme le plus riche au monde, Elon Musk, est en furie. Il a affirmé ce week-end sur les réseaux sociaux que l'Union européenne devrait être abolie.

Pourquoi? Parce que son réseau social, la plateforme X, a reçu une amende de 120 millions d'euros pour tromperie et manque de transparence, notamment en raison de l'utilisation des crochets bleus.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle parler de la colère d'Elon Musk lors de sa chronique au micro de Patrick Lagacé, lundi.

