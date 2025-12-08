Les municipalités perdent des millions de dollars

Les exemptions de taxes municipales accordées aux terrains et bâtiments appartenant à des institutions religieuses ont fait perdre environ 166 millions de dollars aux municipalités québécoises en 2025.

Selon les estimations de La Presse, la Ville de Montréal à elle seule a été privée de 73 millions.

Est-ce une bonne idée d'exempter les bâtiments religieux?

Écoutez la réaction de Luc Ferrandez au micro de Patrick Lagacé, lundi.