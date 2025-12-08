 Aller au contenu
Société
Les municipalités perdent des millions de dollars

Déduction fiscale pour bâtiments religieux, une bonne idée? «Oui, mais...»

par 98.5

0:00
6:59

Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 décembre 2025 09:35

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Déduction fiscale pour bâtiments religieux, une bonne idée? «Oui, mais...»
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Les exemptions de taxes municipales accordées aux terrains et bâtiments appartenant à des institutions religieuses ont fait perdre environ 166 millions de dollars aux municipalités québécoises en 2025.

Selon les estimations de La Presse, la Ville de Montréal à elle seule a été privée de 73 millions.

Est-ce une bonne idée d'exempter les bâtiments religieux?

Écoutez la réaction de Luc Ferrandez au micro de Patrick Lagacé, lundi. 

«Oui, mais ce sont les excès qui ne sont pas une bonne idée. [...] Les églises, tu ne peux pas les taxer parce que sinon, elles vont fermer tout de suite. [...] Mais, les fraudes sont extrêmement nombreuses.»

Luc Ferrandez

Vous aimerez aussi

Conflit de travail chez Transat: «On n'est pas déraisonnables»
Lagacé le matin
Conflit de travail chez Transat: «On n'est pas déraisonnables»
0:00
8:54
Hockey Balle Haut-Richelieu: pourquoi le volet féminin a-t-il été mis de côté?
Lagacé le matin
Hockey Balle Haut-Richelieu: pourquoi le volet féminin a-t-il été mis de côté?
0:00
5:40

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Je ne suis toujours pas en paix, mais cette démarche me permet de comprendre»
Rattrapage
Pièce de théâtre «Club sandwich mayonnaise»
«Je ne suis toujours pas en paix, mais cette démarche me permet de comprendre»
Vers une année record pour Bixi: «C'est bon, c'est bon, c'est bon!»
Rattrapage
Plus de 14,5 millions de déplacements en 2025
Vers une année record pour Bixi: «C'est bon, c'est bon, c'est bon!»
Hockey Balle Haut-Richelieu: pourquoi le volet féminin a-t-il été mis de côté?
Rattrapage
Des explications nébuleuses
Hockey Balle Haut-Richelieu: pourquoi le volet féminin a-t-il été mis de côté?
La couleur Pantone de l'année 2026 suscite la controverse
Rattrapage
Un blanc baptisé Cloud Dancer
La couleur Pantone de l'année 2026 suscite la controverse
Alcool au volant: un père endeuillé va à la rencontre de chauffards
Rattrapage
Sa fille est décédée en 2017
Alcool au volant: un père endeuillé va à la rencontre de chauffards
Air Transat: «Il faut remplacer le conseil d'administration» -PKP
Rattrapage
Vidéo
Vers une grève?
Air Transat: «Il faut remplacer le conseil d'administration» -PKP
Regarder12:17Patrick Lagacé
Conflit de travail chez Transat: «On n'est pas déraisonnables»
Rattrapage
Vidéo
Menace de grève des pilotes dès mercredi
Conflit de travail chez Transat: «On n'est pas déraisonnables»
Regarder8:54Patrick Lagacé
L'Égypte et le Qatar s'impatientent face à Donald Trump et Israël
Rattrapage
Plan de paix à Gaza
L'Égypte et le Qatar s'impatientent face à Donald Trump et Israël
La ligue de hockey-balle féminine de Chambly mise au rancart
Rattrapage
Pas assez de consommation d'alcool?
La ligue de hockey-balle féminine de Chambly mise au rancart
Enfants de la DPJ: «Ce sont des jeunes tellement résilients»
Rattrapage
Valérie Lebeuf va à leur rencontre
Enfants de la DPJ: «Ce sont des jeunes tellement résilients»
Air Transat: un conflit de travail «digne d’un téléroman»
Rattrapage
La survie de l'entreprise est-elle en jeu?
Air Transat: un conflit de travail «digne d’un téléroman»
Calendrier de l'avent du PLQ: «Un scandale par jour!»
Rattrapage
Élections Québec s'interroge sur des paiements
Calendrier de l'avent du PLQ: «Un scandale par jour!»
Elon Musk en croisade contre les Européens
Rattrapage
Amende contre le réseau social X
Elon Musk en croisade contre les Européens
Spécial «Noël» | L'énigme du lundi 8 décembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Noël» | L'énigme du lundi 8 décembre