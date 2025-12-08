Les municipalités perdent des millions de dollars

Les exemptions de taxes municipales accordées aux terrains et bâtiments appartenant à des institutions religieuses ont fait perdre environ 166 millions de dollars aux municipalités québécoises en 2025.
Selon les estimations de La Presse, la Ville de Montréal à elle seule a été privée de 73 millions.
Est-ce une bonne idée d'exempter les bâtiments religieux?
Écoutez la réaction de Luc Ferrandez au micro de Patrick Lagacé, lundi.
«Oui, mais ce sont les excès qui ne sont pas une bonne idée. [...] Les églises, tu ne peux pas les taxer parce que sinon, elles vont fermer tout de suite. [...] Mais, les fraudes sont extrêmement nombreuses.»