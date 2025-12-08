La survie de l'entreprise est-elle en jeu?

Les négociations se poursuivent entre Air Transat et ses 700 pilotes alors que plane la menace d'une grève qui pourrait être déclenchée mercredi.

Écoutez la chroniqueuse économie de Marie-Eve Fournier faire le point, lundi, à Lagacé le matin.

Elle prévient qu'Air Transat est une entreprise fragile, lourdement endettée et qui «pourrait carrément menacer sa survie» si le conflit de travail éclatait.