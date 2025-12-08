Élections Québec s'interroge sur des paiements

Autre semaine, autre scandale pour le Parti libéral du Québec? Le Journal de Montréal révèle qu'Élections Québec se penche sur des paiements de 1000$ envoyés à des employés du parti qui ont aidé Pablo Rodriguez dans sa course à la chefferie.

Selon une analyse du rapport de dépenses, 14 personnes ont reçu ce montant et neuf d'entre elles avaient contribué pour 500$ à la campagne du chef libéral.

Ce serait notamment le cas de Geneviève Hinse, ex-cheffe de cabinet de Pablo Rodriguez à Ottawa qui s'est fait montrer la porte par Marwah Rizqy.

Élections Québec cherche à savoir pourquoi autant de donateurs ont reçu un montant identique.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau commenter ces révélations du Journal de Montréal au micro de Patrick Lagacé, lundi.