Élections Québec s'interroge sur des paiements

Autre semaine, autre scandale pour le Parti libéral du Québec? Le Journal de Montréal révèle qu'Élections Québec se penche sur des paiements de 1000$ envoyés à des employés du parti qui ont aidé Pablo Rodriguez dans sa course à la chefferie.
Selon une analyse du rapport de dépenses, 14 personnes ont reçu ce montant et neuf d'entre elles avaient contribué pour 500$ à la campagne du chef libéral.
Ce serait notamment le cas de Geneviève Hinse, ex-cheffe de cabinet de Pablo Rodriguez à Ottawa qui s'est fait montrer la porte par Marwah Rizqy.
Élections Québec cherche à savoir pourquoi autant de donateurs ont reçu un montant identique.
Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau commenter ces révélations du Journal de Montréal au micro de Patrick Lagacé, lundi.
«Est-ce qu'il y a eu quelque chose de croche là-dedans? Je vais être prudent. C'est sûr que la défense des libéraux, c'est de dire qu'on parle de gens qui ont lâché leur job au fédéral [...], ont été neuf mois sans travailler et comme compensation, ils ont eu un montant forfaitaire de 1000$. Alors que dans d'autres courses à la chefferie, il y a des gens qui sont carrément sur le ''payroll'' du chef. [...] Je ne dis pas que ce matin, il y a un scandale, mais on a aussi l'impression qu'ils ne sont pas au bout de leur peine.»
