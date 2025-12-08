Vers une grève?

Les voyageurs demeurent dans l'inconnu avec la grève possible chez Air Transat.

Les deux partis ont passé la nuit dernière à la table de négociations.

Des milliers de voyageurs pourraient ne pas partir vers leur destination ou encore en revenir.

Pierre Karl Péladeau est actionnaire chez Air Transat et il s'est offert pour être médiateur dans le conflit.

Écoutez l'homme d'affaires, lundi, à Lagacé le matin.

Selon lui, il faut changer le conseil d'administration.