Menace de grève et vols annulés

Une menace de grève plane chez Air Transat. Le syndicat représentant les pilotes du transport aérien a déposé dimanche un préavis de grève. Si aucune entente n'est conclue d'ici là, celle-ci sera déclenchée à compter de 3h mercredi.

En réaction, Air Transat a annoncé l'annulation progressive des vols dès lundi.

Les négociations entre les parties se poursuivent et l'homme d'affaires Pierre Karl Péladeau a proposé d'agir comme médiateur.

Écoutez Patrick Lagacé commenter la situation du transporteur aérien lors de son tour d'horizon de l'actualité, lundi.