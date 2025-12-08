 Aller au contenu
Menace de grève et vols annulés

Air Transat: «On pense qu'il y aura de l'eau ajoutée au vin des négociations»

par 98.5

0:00
23:21

Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 décembre 2025 06:31

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson

et autres

Air Transat: «On pense qu'il y aura de l'eau ajoutée au vin des négociations»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Une menace de grève plane chez Air Transat. Le syndicat représentant les pilotes du transport aérien a déposé dimanche un préavis de grève. Si aucune entente n'est conclue d'ici là, celle-ci sera déclenchée à compter de 3h mercredi.

En réaction, Air Transat a annoncé l'annulation progressive des vols dès lundi.

Les négociations entre les parties se poursuivent et l'homme d'affaires Pierre Karl Péladeau a proposé d'agir comme médiateur.

Écoutez Patrick Lagacé commenter la situation du transporteur aérien lors de son tour d'horizon de l'actualité, lundi. 

«Il y a des analystes qui jugent qu'une grève est quand même hautement improbable chez Air Transat. D'abord, ce n'est pas dans la culture de l'entreprise. Et ensuite, la situation financière d'Air Transat est très fragile, si on compare à Air Canada, par exemple. Donc, on pense qu'il y aura de l'eau ajoutée au vin des négos dans les prochaines heures. Qui vivra verra.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • La stratégie de sécurité nationale de la Maison-Blanche continue de faire réagir;
  • Propos controversés sur le milieu culturel: le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, présente ses excuses;
  • Les milieux humides au Québec sont très mal protégés;
  • Le projet pilote sur les heures d'ouverture des commerces sera élargi à tout le Québec;
  • Les professeurs non binaires devront être appelés «Monsieur» ou «Madame»;
  • L'Ontario a besoin d'au moins 2000 médecins de famille supplémentaires;
  • Inquiétudes liées à la fusion de Transplant Québec et Héma-Québec;
  • Québec va arrêter de financer les programmes spéciaux de réinsertion en prison;
  • Des femmes dénoncent être exclues d'une ligue de hockey-balle sur la Rive-Sud;
  • L'Australie va interdire les réseaux sociaux pour les moins de 16 ans dès cette semaine;
  • L'humoriste Simon Leblanc et l'enjeu de la revente de billets.

