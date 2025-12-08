Menace de grève et vols annulés

Une menace de grève plane chez Air Transat. Le syndicat représentant les pilotes du transport aérien a déposé dimanche un préavis de grève. Si aucune entente n'est conclue d'ici là, celle-ci sera déclenchée à compter de 3h mercredi.
En réaction, Air Transat a annoncé l'annulation progressive des vols dès lundi.
Les négociations entre les parties se poursuivent et l'homme d'affaires Pierre Karl Péladeau a proposé d'agir comme médiateur.
Écoutez Patrick Lagacé commenter la situation du transporteur aérien lors de son tour d'horizon de l'actualité, lundi.
«Il y a des analystes qui jugent qu'une grève est quand même hautement improbable chez Air Transat. D'abord, ce n'est pas dans la culture de l'entreprise. Et ensuite, la situation financière d'Air Transat est très fragile, si on compare à Air Canada, par exemple. Donc, on pense qu'il y aura de l'eau ajoutée au vin des négos dans les prochaines heures. Qui vivra verra.»
Autres sujets abordés
