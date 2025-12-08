Sa fille est décédée en 2017

Antoine Bittar multiplie les activités pour faire de la sensibilisation concernant l'alcool au volant. Le père de famille a perdu sa fille, Jessica Rivera, en 2017 alors qu'elle était dans une voiture conduite par un chauffard en état d'ébriété.
Depuis quelques années, dans le temps des fêtes, il va à la rencontre de personnes reconnues coupables de conduite avec les capacités affaiblies.
Écoutez Antoine Bittar expliquer pourquoi il a pris cette initiative au micro de Patrick Lagacé, lundi.
«Une fois que j'arrive à mettre un visage sur une victime, à parler de ces gens-là, de c'est quoi notre vie, c'était quoi notre vie avant, c'est quoi notre vie maintenant, quels sont les défis qu'on a tous les jours... Ces gens-là comprennent.»