Sa fille est décédée en 2017

Antoine Bittar multiplie les activités pour faire de la sensibilisation concernant l'alcool au volant. Le père de famille a perdu sa fille, Jessica Rivera, en 2017 alors qu'elle était dans une voiture conduite par un chauffard en état d'ébriété.

Depuis quelques années, dans le temps des fêtes, il va à la rencontre de personnes reconnues coupables de conduite avec les capacités affaiblies.

Écoutez Antoine Bittar expliquer pourquoi il a pris cette initiative au micro de Patrick Lagacé, lundi.