Dr Amyot et Mme Duranceau ouverts à se rencontrer

Le président de la FMOQ, le Dr Marc-André Amyot, et la présidente du Conseil du trésor, France-Élaine Duranceau, reçu à tour de rôle vendredi, à l'émission Lagacé le matin, semblaient très ouverts à se rencontrer au cours de la fin de semaine, dans l'objectif de trouver une entente entre les médecins et le gouvernement.
Écoutez Luc Ferrandez s'exprimer sur le sujet lors de sa chronique au micro de Patrick Lagacé.
«Il faut que ça aille en prolongation parce qu'il y a tant de médecins qui ne comprennent pas où ça s'en va. Puis il y a l'air d'avoir des zones d'ombre importantes. Ce n'est pas juste un problème de communication du côté de l'équipe gouvernementale. Les gestionnaires de la répartition des soins ont fait une analyse pour regarder combien il y a de médecins généralistes par région. Ils se sont rendu compte que le système doublait aisément le nombre.»