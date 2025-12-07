Haltes-chaleur non pleinement utilisées

Face à l'arrivée précoce de journées très froides, la Ville de Montréal a déployé plus tôt que prévu ses mesures hivernales pour venir en aide aux personnes sans domicile fixe, dont l'ouverture des haltes-chaleur.
Ces services ne sont pourtant pas utilisés à leur peine capacité, malgré le nombre record de personnes en situation d'itinérance dans la métropole. Comment s'y prendre pour aider ces personnes à connaître l'existence de ces lieux?
Écoutez James Hughes, président de l’organisme Mission Old Brewery, se pencher sur la question dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Le mot circule, et éventuellement, nous aurons la chance d'offrir une place à tout le monde. Nous avons un service de navette aussi qui est dispo pour s'assurer que, justement, les gens aient une façon de se rendre là-bas par transport. Parce que de temps en temps, c'est loin, et à -17, c'est dur. Donc, nous sommes plus ou moins organisés en ville, mais d'ici quelques semaines, ce sera beaucoup plus efficace.»