Haltes-chaleur non pleinement utilisées

Face à l'arrivée précoce de journées très froides, la Ville de Montréal a déployé plus tôt que prévu ses mesures hivernales pour venir en aide aux personnes sans domicile fixe, dont l'ouverture des haltes-chaleur.

Ces services ne sont pourtant pas utilisés à leur peine capacité, malgré le nombre record de personnes en situation d'itinérance dans la métropole. Comment s'y prendre pour aider ces personnes à connaître l'existence de ces lieux?

Écoutez James Hughes, président de l’organisme Mission Old Brewery, se pencher sur la question dimanche, au micro de Denis Lévesque.