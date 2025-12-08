Pas assez de consommation d'alcool?

La ligue de hockey-balle féminine à Chambly a été mise au rancart pour des motifs pour le moins discutables, rapporte La Presse lundi matin.

Depuis la fin de l'été, la ligue n'existe plus, et les joueuses estiment avoir été «tassées par les organisateurs»

Il y avait autrefois cinq catégories de hockey féminin, mais celles-ci ont été retranchées les unes après les autres depuis l'hiver 2023, jusqu'à leur disparition complète cet été. Cette situation serait notamment due au départ d'une des ex-associées de l'organisation qui a constaté que le hockey féminin «n'était pas vraiment une priorité» pour les organisateurs.

