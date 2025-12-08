 Aller au contenu
Société
Pas assez de consommation d'alcool?

La ligue de hockey-balle féminine de Chambly mise au rancart

par 98.5

0:00
2:26

Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 décembre 2025 08:10

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
La ligue de hockey-balle féminine de Chambly mise au rancart
La ligue de hockey-balle féminine à Chambly a été mise au rancart pour des motifs pour le moins discutables, rapporte La Presse lundi matin. / K Louw/peopleimages.com/Adobe Stock

La ligue de hockey-balle féminine à Chambly a été mise au rancart pour des motifs pour le moins discutables, rapporte La Presse lundi matin. 

Depuis la fin de l'été, la ligue n'existe plus, et les joueuses estiment avoir été «tassées par les organisateurs»

Il y avait autrefois cinq catégories de hockey féminin, mais celles-ci ont été retranchées les unes après les autres depuis l'hiver 2023, jusqu'à leur disparition complète cet été. Cette situation serait notamment due au départ d'une des ex-associées de l'organisation qui a constaté que le hockey féminin «n'était pas vraiment une priorité» pour les organisateurs.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point dans ce dossier, lundi, à Lagacé le matin.

«Ça fait référence à leur consommation d'alcool parce qu'il y a un bar sur place. Il n'y a pas assez d'argent dans les coffres qui vient de la consommation au bar, semble-t-il, c'est ce que prétendent les hockeyeuses.»

Jean-Michel Bourque

