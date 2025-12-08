 Aller au contenu
Société
Menace de grève des pilotes dès mercredi

Conflit de travail chez Transat: «On n'est pas déraisonnables»

par 98.5

0:00
8:54

Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 décembre 2025 08:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Conflit de travail chez Transat: «On n'est pas déraisonnables»
Des membres de l'Association des pilotes de lignes internationales pour le Canada (ALPA) sont réunis dans les bureaux du syndicat dimanche à Montréal. / La Presse Canadienne

Les 700 pilotes d'Air Transat pourraient déclencher une grève à compter de mercredi, ce qui force le transporteur aérien a annulé progressivement des vols dès lundi. 

Le conflit de travail entre les deux parties porte notamment sur les salaires, les avantages sociaux et la protection d'emploi.

Certains analystes jugent toutefois qu'une grève est improbable en raison de la situation financière fragile d'Air Transat.

Écoutez Louis-Éric Mongrain, pilote chez Air Transat et vice-président de l'Association des pilotes de ligne internationale pour le Canada, réagir au micro de Patrick Lagacé.

Il affirme que les pilotes d'Air Transat ne sont pas déraisonnables dans leurs demandes. 

«On est les mieux placés pour savoir que la compagnie est en situation précaire. [...] Quand il est venu le temps de relancer la compagnie au retour de la pandémie, on a été les premiers à accepter des concessions salariales pour aider la compagnie à se relancer. Présentement, on fait affaire avec des analystes financiers qui analysent la capacité de payer de l'entreprise, qui regardent la réalité du marché et qui essaient de trouver une fine ligne entre ce que la compagnie peut payer et ce qui nous rapprocherait du marché.»

Louis-Éric Mongrain

Louis-Éric Mongrain assure également que le syndicat va tout faire pour éviter la grève.

Vous aimerez aussi

Vers une année record pour Bixi: «C'est bon, c'est bon, c'est bon!»
Lagacé le matin
Vers une année record pour Bixi: «C'est bon, c'est bon, c'est bon!»
0:00
5:43
La couleur Pantone de l'année 2026 suscite la controverse
Lagacé le matin
La couleur Pantone de l'année 2026 suscite la controverse
0:00
4:57

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Je ne suis toujours pas en paix, mais cette démarche me permet de comprendre»
Rattrapage
Pièce de théâtre «Club sandwich mayonnaise»
«Je ne suis toujours pas en paix, mais cette démarche me permet de comprendre»
Vers une année record pour Bixi: «C'est bon, c'est bon, c'est bon!»
Rattrapage
Plus de 14,5 millions de déplacements en 2025
Vers une année record pour Bixi: «C'est bon, c'est bon, c'est bon!»
Déduction fiscale pour bâtiments religieux, une bonne idée? «Oui, mais...»
Rattrapage
Les municipalités perdent des millions de dollars
Déduction fiscale pour bâtiments religieux, une bonne idée? «Oui, mais...»
Hockey Balle Haut-Richelieu: pourquoi le volet féminin a-t-il été mis de côté?
Rattrapage
Des explications nébuleuses
Hockey Balle Haut-Richelieu: pourquoi le volet féminin a-t-il été mis de côté?
La couleur Pantone de l'année 2026 suscite la controverse
Rattrapage
Un blanc baptisé Cloud Dancer
La couleur Pantone de l'année 2026 suscite la controverse
Alcool au volant: un père endeuillé va à la rencontre de chauffards
Rattrapage
Sa fille est décédée en 2017
Alcool au volant: un père endeuillé va à la rencontre de chauffards
Air Transat: «Il faut remplacer le conseil d'administration» -PKP
Rattrapage
Vidéo
Vers une grève?
Air Transat: «Il faut remplacer le conseil d'administration» -PKP
Regarder12:17Patrick Lagacé
L'Égypte et le Qatar s'impatientent face à Donald Trump et Israël
Rattrapage
Plan de paix à Gaza
L'Égypte et le Qatar s'impatientent face à Donald Trump et Israël
La ligue de hockey-balle féminine de Chambly mise au rancart
Rattrapage
Pas assez de consommation d'alcool?
La ligue de hockey-balle féminine de Chambly mise au rancart
Enfants de la DPJ: «Ce sont des jeunes tellement résilients»
Rattrapage
Valérie Lebeuf va à leur rencontre
Enfants de la DPJ: «Ce sont des jeunes tellement résilients»
Air Transat: un conflit de travail «digne d’un téléroman»
Rattrapage
La survie de l'entreprise est-elle en jeu?
Air Transat: un conflit de travail «digne d’un téléroman»
Calendrier de l'avent du PLQ: «Un scandale par jour!»
Rattrapage
Élections Québec s'interroge sur des paiements
Calendrier de l'avent du PLQ: «Un scandale par jour!»
Elon Musk en croisade contre les Européens
Rattrapage
Amende contre le réseau social X
Elon Musk en croisade contre les Européens
Spécial «Noël» | L'énigme du lundi 8 décembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Noël» | L'énigme du lundi 8 décembre