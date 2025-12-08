Menace de grève des pilotes dès mercredi

Les 700 pilotes d'Air Transat pourraient déclencher une grève à compter de mercredi, ce qui force le transporteur aérien a annulé progressivement des vols dès lundi.

Le conflit de travail entre les deux parties porte notamment sur les salaires, les avantages sociaux et la protection d'emploi.

Certains analystes jugent toutefois qu'une grève est improbable en raison de la situation financière fragile d'Air Transat.

Écoutez Louis-Éric Mongrain, pilote chez Air Transat et vice-président de l'Association des pilotes de ligne internationale pour le Canada, réagir au micro de Patrick Lagacé.

Il affirme que les pilotes d'Air Transat ne sont pas déraisonnables dans leurs demandes.