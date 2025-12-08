Menace de grève des pilotes dès mercredi

Les 700 pilotes d'Air Transat pourraient déclencher une grève à compter de mercredi, ce qui force le transporteur aérien a annulé progressivement des vols dès lundi.
Le conflit de travail entre les deux parties porte notamment sur les salaires, les avantages sociaux et la protection d'emploi.
Certains analystes jugent toutefois qu'une grève est improbable en raison de la situation financière fragile d'Air Transat.
Écoutez Louis-Éric Mongrain, pilote chez Air Transat et vice-président de l'Association des pilotes de ligne internationale pour le Canada, réagir au micro de Patrick Lagacé.
Il affirme que les pilotes d'Air Transat ne sont pas déraisonnables dans leurs demandes.
«On est les mieux placés pour savoir que la compagnie est en situation précaire. [...] Quand il est venu le temps de relancer la compagnie au retour de la pandémie, on a été les premiers à accepter des concessions salariales pour aider la compagnie à se relancer. Présentement, on fait affaire avec des analystes financiers qui analysent la capacité de payer de l'entreprise, qui regardent la réalité du marché et qui essaient de trouver une fine ligne entre ce que la compagnie peut payer et ce qui nous rapprocherait du marché.»
Louis-Éric Mongrain assure également que le syndicat va tout faire pour éviter la grève.