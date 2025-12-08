 Aller au contenu
Arts et spectacles
Pièce de théâtre «Club sandwich mayonnaise»

«Je ne suis toujours pas en paix, mais cette démarche me permet de comprendre»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 décembre 2025 09:55

Avec

Patrick Lagacé
Manuelle Légaré / Extrait de la bande-annonce de la pièce de théâtre documentaire «Club sandwich mayonnaise»

Le 5 octobre 2021, l’humoriste Pierre Légaré a eu recours à l’aide médicale à mourir (AMM). 

Sa fille, Manuelle Légaré, a décidé de préparer une pièce de théâtre documentaire intitulée Club sandwich mayonnaise qui traite de ce sujet sensible.

Écoutez Manuelle Légaré, autrice et documentariste, fille de Pierre Légaré, lundi, à Lagacé le matin.

La créatrice de la pièce confie avoir été «troublée» et «pas en paix» par la rapidité et la banalité de l'événement, qui l'ont laissée avec un «vertige». Elle explique que le Québec est devenu un «champion du monde» pour l'AMM, avec près de 8% des décès contre moins de 5% dans le reste du Canada.

«C’est vertigineux, c’est la première fois dans l’histoire qu’on a accès à connaître précisément l’heure, le lieu et le moment [de notre mort]. Le lundi, j’étais dans le bureau de la médecin, le mardi, j’assistais au décès de mon père. Faire du théâtre, pour moi, c’est soir après soir tenter de me réconcilier avec ce moment-là».

Manuelle Légaré

Le titre de la pièce de théâtre documentaire Club sandwich mayonnaise fait référence à la réponse de son père lorsqu'on lui a demandé s'il confirmait sa volonté de recevoir l'aide médicale à mourir: «Oui, oui, un club sandwich mayonnaise».

