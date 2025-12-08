Pièce de théâtre «Club sandwich mayonnaise»

Le 5 octobre 2021, l’humoriste Pierre Légaré a eu recours à l’aide médicale à mourir (AMM).
Sa fille, Manuelle Légaré, a décidé de préparer une pièce de théâtre documentaire intitulée Club sandwich mayonnaise qui traite de ce sujet sensible.
Écoutez Manuelle Légaré, autrice et documentariste, fille de Pierre Légaré, lundi, à Lagacé le matin.
La créatrice de la pièce confie avoir été «troublée» et «pas en paix» par la rapidité et la banalité de l'événement, qui l'ont laissée avec un «vertige». Elle explique que le Québec est devenu un «champion du monde» pour l'AMM, avec près de 8% des décès contre moins de 5% dans le reste du Canada.
«C’est vertigineux, c’est la première fois dans l’histoire qu’on a accès à connaître précisément l’heure, le lieu et le moment [de notre mort]. Le lundi, j’étais dans le bureau de la médecin, le mardi, j’assistais au décès de mon père. Faire du théâtre, pour moi, c’est soir après soir tenter de me réconcilier avec ce moment-là».
Le titre de la pièce de théâtre documentaire Club sandwich mayonnaise fait référence à la réponse de son père lorsqu'on lui a demandé s'il confirmait sa volonté de recevoir l'aide médicale à mourir: «Oui, oui, un club sandwich mayonnaise».