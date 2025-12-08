Pièce de théâtre «Club sandwich mayonnaise»

Le 5 octobre 2021, l’humoriste Pierre Légaré a eu recours à l’aide médicale à mourir (AMM).

Sa fille, Manuelle Légaré, a décidé de préparer une pièce de théâtre documentaire intitulée Club sandwich mayonnaise qui traite de ce sujet sensible.

Écoutez Manuelle Légaré, autrice et documentariste, fille de Pierre Légaré, lundi, à Lagacé le matin.

La créatrice de la pièce confie avoir été «troublée» et «pas en paix» par la rapidité et la banalité de l'événement, qui l'ont laissée avec un «vertige». Elle explique que le Québec est devenu un «champion du monde» pour l'AMM, avec près de 8% des décès contre moins de 5% dans le reste du Canada.