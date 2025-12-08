Plus de 14,5 millions de déplacements en 2025

Bixi se dirige vers une année record. Le vélo en libre-service devrait franchir le cap des 14,5 millions de déplacements pour l'année 2025. Il s'agit d'une hausse de 9% par rapport à l'année précédente.
La première grève à la Société de transport de Montréal a notamment eu un impact positif sur l'achalandage puisqu'un sommet de 98 000 déplacements a eu lieu dans la seule journée du 11 juin.
Écoutez Luc Ferrandez, grand amateur des déplacements à vélo, réagir à ces données au micro de Patrick Lagacé.
«Bixi, c'est l'innovation dans différents domaines: l'application, l'alimentation solaire, le vélo électrique, le positionnement par GPS des stations et le faible financement public. Tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que c'est un bon ''deal''.»
Bixi, qui est disponible dans 13 villes québécoises et 19 arrondissements montréalais, poursuit d'ailleurs son expansion.