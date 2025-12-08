Plus de 14,5 millions de déplacements en 2025

Bixi se dirige vers une année record. Le vélo en libre-service devrait franchir le cap des 14,5 millions de déplacements pour l'année 2025. Il s'agit d'une hausse de 9% par rapport à l'année précédente.

La première grève à la Société de transport de Montréal a notamment eu un impact positif sur l'achalandage puisqu'un sommet de 98 000 déplacements a eu lieu dans la seule journée du 11 juin.

