Éthique et sciences

Du 15 au 17 août, l'Université du Québec à Montréal sera le théâtre, pour une deuxième année, d'un congrès scientifique de renommée internationale portant sur les relations amoureuses entre les humains et les robots ou intelligences artificielles.

Si ces technologies sont en pleine émergence, leur utilisation pose beaucoup de questions éthiques complexes.

Écoutez Simon Dubé professeur associé au Département de sexologie de l’UQAM, chercheur au Kinsey Institute de l’Université de l’Indiana et organisateur du congrès L’Amour et le Sexe avec les Robots répondre aux questions d'Élisabeth Crête sur le sujet.