La réaction de la joueuse japonaise Naomi Osaka après sa défaite contre la Canadienne Victoria Mboko, en finale de l'Omnium Banque Nationale jeudi soir, suscite la déception dans le monde du sport.

La 25e raquette mondiale n'a même pas pris le temps de saluer la performance de la Canadienne dans son discours à la fin de leur duel. Elle a même fait plusieurs critiques en lien avec les réactions du public montréalais pendant l'affrontement.

Écoutez le journaliste sportif Jeremy Filosa revenir sur la finale de l'Omnium Banque Nationale, vendredi, à l'émission d'Élisabeth Crête.