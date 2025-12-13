La skieuse alpine américaine Lindsey Vonn a épaté la foule en remportant une première et une deuxième place à 24 heures d'intervalle, vendredi et samedi, à la Coupe du monde de ski alpin de Saint-Moritz.

Ces résultats font d'elle la vainqueure la plus âgée de l’histoire du circuit, alors qu'elle a effectué son retour sur les pistes il y a deux ans, après cinq ans de pause en raison d'une blessure.

Écoutez la chroniqueuse Daphnée Malboeuf en discuter samedi, lors de son bilan de l'actualité sportive.