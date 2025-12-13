La skieuse alpine américaine Lindsey Vonn a épaté la foule en remportant une première et une deuxième place à 24 heures d'intervalle, vendredi et samedi, à la Coupe du monde de ski alpin de Saint-Moritz.
Ces résultats font d'elle la vainqueure la plus âgée de l’histoire du circuit, alors qu'elle a effectué son retour sur les pistes il y a deux ans, après cinq ans de pause en raison d'une blessure.
Écoutez la chroniqueuse Daphnée Malboeuf en discuter samedi, lors de son bilan de l'actualité sportive.
«Mais tout de même, c'est tellement impressionnant, non seulement selon l'âge, mais il faut se rappeler aussi qu'elle a des implants de titane dans le genou droit. Et elle se disait plus en forme que jamais. C'est quand même un exploit assez remarquable!»
