Sports
Coupe du monde de ski alpin de Saint-Moritz

1re et 2e place pour Lindsey Vonn : «C'est un exploit assez remarquable!»

1re et 2e place pour Lindsey Vonn : «C'est un exploit assez remarquable!»
La skieuse alpine américaine Lindsey Vonn a épaté la foule en remportant une première et une deuxième place à 24 heures d'intervalle, Coupe du monde de ski alpin de Saint-Moritz. / Luciano Bisi / The Associated Press

La skieuse alpine américaine Lindsey Vonn a épaté la foule en remportant une première et une deuxième place à 24 heures d'intervalle, vendredi et samedi, à la Coupe du monde de ski alpin de Saint-Moritz.

Ces résultats font d'elle la vainqueure la plus âgée de l’histoire du circuit, alors qu'elle a effectué son retour sur les pistes il y a deux ans, après cinq ans de pause en raison d'une blessure. 

Écoutez la chroniqueuse Daphnée Malboeuf en discuter samedi, lors de son bilan de l'actualité sportive.

«Mais tout de même, c'est tellement impressionnant, non seulement selon l'âge, mais il faut se rappeler aussi qu'elle a des implants de titane dans le genou droit. Et elle se disait plus en forme que jamais. C'est quand même un exploit assez remarquable!»

Daphnée Malboeuf

Aussi dans cette chronique :

  • Quinn Hughes prend la direction du Minnesota
  • Le CH face aux Rangers ce soir : Jacob Fowler sera-t-il devant le filet?

