Montée du souverainisme chez les jeunes

L'idée du souverainisme connaît une montée spectaculaire chez les 18 à 34 ans, alors que 56% d'entre eux sont favorables à l’indépendance du Québec, selon un sondage CROP mené en juillet et août.

Écoutez Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia pour le Parti Québécois, se réjouir de ce résultat paru vendredi dans La Presse, au micro d'Élisabeth Crête.