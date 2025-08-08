 Aller au contenu
Politique
Montée du souverainisme chez les jeunes

«Ils nous disent : on est capables, et on n'a pas peur»

par 98.5

0:00
5:44

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 août 2025 15:33

Avec

Élisabeth Crête
Élisabeth Crête
Drapeau du Québec dans les montagnes / mbruxelle / Adobe Stock

L'idée du souverainisme connaît une montée spectaculaire chez les 18 à 34 ans, alors que 56% d'entre eux sont favorables à l’indépendance du Québec, selon un sondage CROP mené en juillet et août. 

Écoutez Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia pour le Parti Québécois, se réjouir de ce résultat paru vendredi dans La Presse, au micro d'Élisabeth Crête. 

«C'est comme s'ils découvraient un trésor. Ils considèrent que c'est plus avantageux pour leur avenir, pour l'environnement, pour notre culture, pour l'économie. Ils nous disent : on est capable et on n'a pas peur. Ce sont les deux phrases les plus porteuses.»

Pascal Bérubé

