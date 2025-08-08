Une vedette française de YouTube au Québec

La vedette française de YouTube Benjamin Brillaud, connue sous le pseudonyme de Nota Bene, est présentement en tournage au Québec!
Écoutez ce vulgarisateur de l'histoire discuter de cette passion qu'il transmet à ses milliers d'abonnés, vendredi, au micro de Denis Lévesque.
«Ce que je voulais montrer avec mon émission, c'est que l'histoire, ça peut plaire à tout le monde parce qu'on peut faire de l'histoire politique, culturelle, sociale, scientifique, économique. Peu importe ce qui nous intéresse dans la vie, on trouvera toujours quelque chose qui le raccroche à l'histoire.»