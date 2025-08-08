Rôle de représentant du gouvernement au Sénat

Il y a environ trois semaines, le premier ministre canadien a nommé le sénateur Pierre Moreau, représentant du gouvernement au Sénat.
Écoutez l'avocat et ancien député de l'Assemblée nationale du Québec discuter de son rôle au sénat, vendredi, au micro de Denis Lévesque.
«C'est très intéressant parce que ça nous garde dans l'application des politiques publiques dans un contexte qui n'est pas partisan. Le rôle principal du Sénat, c'est de suggérer des améliorations aux lois adoptées par le gouvernement fédéral. Ça me permet de contribuer à la modification, l'adoption et l'amélioration des lois.»