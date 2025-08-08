Surveillance accrue à la frontière

La sécurité aux frontières canadiennes a été renforcée, à la suite d'une demande du président américain Donald Trump, entraînant une augmentation des patrouilles de la GRC et l'utilisation de drones.

Avec la présence policière constante et des contrôles fréquents, les résidents locaux ressentent une atmosphère de Big Brother et une perturbation de leur tranquillité.

Écoutez Michel Ménard, animateur à Radio Circulation 730 et citoyen de Havelock, témoigner de l'impact de la surveillance accrue sur sa vie.