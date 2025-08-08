 Aller au contenu
Société
Surveillance accrue à la frontière

À Havelock: «Les patrouilleurs de la GRC nous suivent» -Michel Ménard

par 98.5

0:00
8:50

Entendu dans

Le midi

le 8 août 2025 13:38

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Michel Ménard
Michel Ménard
À Havelock: «Les patrouilleurs de la GRC nous suivent» -Michel Ménard
Denis Lévesque / Cogeco Média

La sécurité aux frontières canadiennes a été renforcée, à la suite d'une demande du président américain Donald Trump, entraînant une augmentation des patrouilles de la GRC et l'utilisation de drones. 

Avec la présence policière constante et des contrôles fréquents, les résidents locaux ressentent une atmosphère de Big Brother et une perturbation de leur tranquillité.

Écoutez Michel Ménard, animateur à Radio Circulation 730 et citoyen de Havelock, témoigner de l'impact de la surveillance accrue sur sa vie. 

«Ils [les patrouilleurs de la GRC] ont arrêté ma conjointe qui habite Montréal... Ils l'ont interpellé, lui ont demandé:¨Mais qu'est-ce qu'une femme de Sorel-Tracy vient faire ici, en plein milieu de la nuit?¨ C'est juste pour dire qu'ils font quand même des recherches quand même assez approfondies, parce que ça fait déjà plus de 30 ans qu'elle a vécu Sorel-Tracy.»

Michel Ménard

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«C'est complètement absurde de mêler ces combats-là» -Christian Dufour
Le midi
«C'est complètement absurde de mêler ces combats-là» -Christian Dufour
0:00
4:15
Journées thématiques à l'école : «J'haïs ça et je suis écœurée»
Le midi
Journées thématiques à l'école : «J'haïs ça et je suis écœurée»
0:00
15:22

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
«Ça me garde dans les politiques publiques sans le contexte partisan»
Rôle de représentant du gouvernement au Sénat
«Ça me garde dans les politiques publiques sans le contexte partisan»
«Je voulais montrer que l'histoire peut plaire à tout le monde» -Nota Bene
Une vedette française de YouTube au Québec
«Je voulais montrer que l'histoire peut plaire à tout le monde» -Nota Bene
Le rançongiciel, une fraude de moins en moins efficace
Technique utilisée par les pirates informatiques
Le rançongiciel, une fraude de moins en moins efficace
Augmentation du salaire des militaires : une bonne idée pour attirer des jeunes?
Manque de main-d'œuvre dans l'armée
Augmentation du salaire des militaires : une bonne idée pour attirer des jeunes?
«La Fondation Whitney Houston pourra subsister plusieurs années» -Henry Arnaud
Grande vente aux enchères
«La Fondation Whitney Houston pourra subsister plusieurs années» -Henry Arnaud
Journées thématiques à l'école : «J'haïs ça et je suis écœurée»
Coup de gueule de Geneviève Pettersen
Journées thématiques à l'école : «J'haïs ça et je suis écœurée»
«C'est complètement absurde de mêler ces combats-là» -Christian Dufour
Controverses politiques à Fierté Montréal
«C'est complètement absurde de mêler ces combats-là» -Christian Dufour
Que promettent les principaux candidats, à quelques jours du scrutin?
Élection partielle d'Arthabaska
Que promettent les principaux candidats, à quelques jours du scrutin?
«Est-ce une manière pour Netanyahou de rester au pouvoir?» -Guillaume Lavoie
L'intention de prendre le contrôle de Gaza
«Est-ce une manière pour Netanyahou de rester au pouvoir?» -Guillaume Lavoie
«Je pense que Guilbault a la volonté sincère d'amener une efficacité à la SAAQ»
SAAQ: Annonce d'une cellule de restructuration
«Je pense que Guilbault a la volonté sincère d'amener une efficacité à la SAAQ»
«Elle a démontré son calme, ses nerfs d'acier, ses qualités athlétiques aussi»
Mboko a ébloui le Québec
«Elle a démontré son calme, ses nerfs d'acier, ses qualités athlétiques aussi»
«Trump ne respecte pas les accords de libre-échange» -Jean Charest
Négociations, tarifs, menaces...
«Trump ne respecte pas les accords de libre-échange» -Jean Charest
À 20 ans, elle est logée gratuitement dans une RPA grâce à du bénévolat
Son logement ne lui coûte rien
À 20 ans, elle est logée gratuitement dans une RPA grâce à du bénévolat
«C'est une échelle éthique qui est différente» -Sarah Guénette
Animaux sollicités pour des prédateurs de zoo
«C'est une échelle éthique qui est différente» -Sarah Guénette
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30