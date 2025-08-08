Élection partielle d'Arthabaska

Les élections partielles d'Arthabaska se tiennent ce lundi.

Les principaux candidats, Éric Duhaime du Parti conservateur du Québec et Alex Boissonneault du Parti Québécois, ont tous deux présenté leurs bilans de campagne dans le même parc, promettant un «vrai changement».

Comment les deux candidats se démarquent-ils l'un de l'autre?

Écoutez Alexis Tremblay, journaliste pour le réseau Cogeco, ainsi que le politologue Christian Dufour brosser le portrait des derniers jours de la campagne, vendredi, au micro de Denis Lévesque.