Tennis
Mboko a ébloui le Québec

«Elle a démontré son calme, ses nerfs d'acier, ses qualités athlétiques aussi»

Le midi

le 8 août 2025 12:35

Denis Lévesque
«Elle a démontré son calme, ses nerfs d'acier, ses qualités athlétiques aussi»
Victoria Mboko du Canada, à gauche, est félicitée pour sa victoire par Naomi Osaka du Japon lors de la finale de tennis à l'Open Banque Nationale à Montréal, le jeudi 7 août 2025. / Christinne Muschi/ La Presse Canadienne

C'était une performance exceptionnelle qu'a offert la Canadienne Victoria Mboko, battant quatre championnes de Grand Chelem, dont Osaka, jeudi, pour se classer 24ᵉ mondiale. 

Elle a fait preuve de résilience à de nombreuses reprises.

Qu'en pense l'expert de tennis Hugues Léger?

Écoutez le producteur du balado Sur la Ligne, disponible sur l'ensemble des plateformes de Cogeco, parler de la jeune championne, vendredi midi, avec Denis Lévesque.

Il revient sur l'attitude critiquée de Naomi Osaka après la défaite, notamment son départ précipité et son manque de félicitations envers Victoria Mboko, malgré les exigences protocolaires de la WTA.

