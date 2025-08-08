SAAQ: Annonce d'une cellule de restructuration

La ministre Geneviève Guilbault a annoncé la mise sur pied d'une cellule de restructuration de la SAAQ, vendredi, lors d'une conférence de presse à Québec.

