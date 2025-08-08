 Aller au contenu
Société
SAAQ: Annonce d'une cellule de restructuration

«Je pense que Guilbault a la volonté sincère d'amener une efficacité à la SAAQ»

par 98.5

0:00
7:20

Entendu dans

Le midi

le 8 août 2025 12:35

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Jérôme Landry
Jérôme Landry
«Je pense que Guilbault a la volonté sincère d'amener une efficacité à la SAAQ»
La vice-première ministre et ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbault, prend la parole lors d'une conférence de presse sur la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

La ministre Geneviève Guilbault a annoncé la mise sur pied d'une cellule de restructuration de la SAAQ, vendredi, lors d'une conférence de presse à Québec.

Écoutez Jérôme Landry, animateur au 93,3 FM à Québec, discuter de cette idée qui fait suite aux révélations de la commission Gallant, au micro de Denis Lévesque.

«Évidemment qu'elle veut sauver son siège, mais je pense qu'elle a une volonté sincère d'amener une efficacité réelle à la SAAQ. Parce que oui, Geneviève Guilbault est capable de jouer la game politique, mais c'est aussi quelqu'un qui ne tolère pas l'inefficacité et les dossiers qui traînent. Je pense qu'il y a quelque chose de sincère dans ses intentions.»

Jérôme Landry

