SAAQ: Annonce d'une cellule de restructuration

La ministre Geneviève Guilbault a annoncé la mise sur pied d'une cellule de restructuration de la SAAQ, vendredi, lors d'une conférence de presse à Québec.
Écoutez Jérôme Landry, animateur au 93,3 FM à Québec, discuter de cette idée qui fait suite aux révélations de la commission Gallant, au micro de Denis Lévesque.
«Évidemment qu'elle veut sauver son siège, mais je pense qu'elle a une volonté sincère d'amener une efficacité réelle à la SAAQ. Parce que oui, Geneviève Guilbault est capable de jouer la game politique, mais c'est aussi quelqu'un qui ne tolère pas l'inefficacité et les dossiers qui traînent. Je pense qu'il y a quelque chose de sincère dans ses intentions.»