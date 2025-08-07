 Aller au contenu
Doug Ford parle aux Américains

Attaquer personnellement Trump, une bonne idée?

le 7 août 2025 17:25

Élisabeth Crête
Antonine Yaccarini
Antonine Yaccarini
Attaquer personnellement Trump, une bonne idée?
Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a critiqué le président américain Donald Trump lors d'une entrevue à CNN, le qualifiant de politicien le plus détesté au Canada et affirmant que les politiques de Trump nuisent aux Américains. 

Est-ce le ton dont nous avons besoin, en cette période de négociations commerciales importantes?

Écoutez la chronique politique d'Antonine Yaccarini, où elle décrit la position du premier ministre ontarien, jeudi, au Québec maintenant

Autre sujet abordé:

  • Lyten, une entreprise américaine spécialisée dans la fabrication de batteries, achète les actifs de Northvolt en Suède et en Allemagne.
