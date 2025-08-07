Doug Ford parle aux Américains

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a critiqué le président américain Donald Trump lors d'une entrevue à CNN, le qualifiant de politicien le plus détesté au Canada et affirmant que les politiques de Trump nuisent aux Américains.

Est-ce le ton dont nous avons besoin, en cette période de négociations commerciales importantes?

Écoutez la chronique politique d'Antonine Yaccarini, où elle décrit la position du premier ministre ontarien, jeudi, au Québec maintenant.

