Société
Un manque alarmant de personnel au Québec

Qui assure la sécurité et la qualité de nos aliments?

Le Québec maintenant

le 7 août 2025 16:38

Avec

Élisabeth Crête
Élisabeth Crête
Qui assure la sécurité et la qualité de nos aliments?
Le Québec fait face à une pénurie alarmante de personnel qualifié pour assurer la sécurité et la qualité des aliments. / Studio Romantic/ Adobe Stock

Le Québec connaît une pénurie de professionnels en science des aliments, essentiels pour garantir la sécurité et la qualité alimentaires. 

Ces spécialistes, formés principalement à l'Université Laval, interviennent à tous les niveaux de la chaîne alimentaire, y compris dans la recherche et le contrôle de la qualité.

Qu'est-ce qui explique la pénurie actuelle?

Écoutez Steve Labrie, directeur du programme de premier cycle en Sciences et technologie des aliments à l'Université Laval, tirer la sonnette d'alarme à ce sujet, jeudi, au micro du Québec maintenant

