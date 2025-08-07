Un manque alarmant de personnel au Québec

Le Québec connaît une pénurie de professionnels en science des aliments, essentiels pour garantir la sécurité et la qualité alimentaires.

Ces spécialistes, formés principalement à l'Université Laval, interviennent à tous les niveaux de la chaîne alimentaire, y compris dans la recherche et le contrôle de la qualité.

Qu'est-ce qui explique la pénurie actuelle?

Écoutez Steve Labrie, directeur du programme de premier cycle en Sciences et technologie des aliments à l'Université Laval, tirer la sonnette d'alarme à ce sujet, jeudi, au micro du Québec maintenant.